Всемирный конгресс вакцин признал "Спутник V" одним из лучших препаратов от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" вошла в шорт-лист рейтинга Всемирного конгресса вакцин. Препарат оказался в числе финалистов.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" вошла в шорт-лист рейтинга Всемирного конгресса вакцин. Препарат оказался в числе финалистов.

Ведущий глобальный конгресс по вакцинам определил лучшие вакцины от коронавируса в рамках мероприятия, прошедшего в столице США Вашингтоне. В шорт-лист вошли препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna и "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи.

Победителем в номинации "Лучшая вакцина от COVID" стала Moderna. Эксперты Всемирного конгресса вакцин также достаточно высоко оценили препараты Pfizer и AstraZeneca, несмотря на сообщения о возникновении тяжелых осложнений после вакцинации у ряда пациентов. Отмечается, что "Спутник V" также вошел в число финалистов. Критерии, по которым специалисты определяли лучший препарат, не уточняются.

"Спутник V" — первая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Эффективность препарата была отмечена экспертами научного издания Lancet.