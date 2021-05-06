Президент Киргизии Жапаров намерен сохранить национальные ценности народа

Власти Киргизии приступили к разработке проекта национальной программы "Киргизский мир", которая будет направлена на сохранение и укрепление культуры народа.

Власти Киргизии приступили к разработке проекта национальной программы "Киргизский мир", которая будет направлена на сохранение и укрепление культуры народа.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 мая передал послание народу, в котором сообщил о намерении продвигать и сохранять киргизский язык. Данная программа станет обязательной составляющей политики государства.

"Этот проект направлен на сохранение и укрепление культурной интеграции киргизов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами", — объяснил Жапаров.

Также проект будет направлен на укрепление культурной интеграции киргизов в стране и за ее рубежом. Кроме того, власти Киргизии в рамках программы основательно возьмутся за развитие культурно-экономических связей с историческими местами.