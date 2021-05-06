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7:25   6 Мая 2021
Политика

Президент Кыргызстана не прилетит в Москву для участия в параде Победы

Президент Кыргызстана не прилетит в Москву для участия в параде Победы

Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров в этом году не примет участие в военном параде на Красной площади 9 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек отметила, что из России в 2021 году на фоне пандемии коронавируса также не поступало официальных приглашений на парад лидерам стран СНГ, передает радио Sputnik Кыргызстан.

"Из-за пандемии президент не планирует ехать на 9 мая в Москву", — подтвердила пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон, в отличие от своего киргизского коллеги, примет участие в военном параде на Красной площади. Во время визита Рахмон планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на кыргызско-таджикской границе.

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#политика #день победы #жапаров

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