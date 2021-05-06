7:16 6 Мая 2021Спорт
Российские хоккеисты поборются со сборной Канады за золотые медали ЮЧМ-2021
Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 6:5 в матче 1/2 финала юниорского чемпионата мира. Российские спортсмены сразятся за золото первенства с канадцами.
Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 6:5 в матче 1/2 финала юниорского чемпионата мира. Российские спортсмены сразятся за золото первенства с канадцами.
За россиян голами отличились Даниил Лазутин (4-я минута), Матвей Мичков (7), Никита Чибриков (34, 38) и Иван Мирошниченко (44, 51). Среди финской команды шайбы забросили Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10), Йоаким Кемелл (47, 58).
Матвей Мичков забросил 11-ю шайбу в рамках турнира. Россиянин продолжает оставаться лучшим бомбардиром чемпионата мира.
В финале первенства сборная России сразится за золотые медали с командой Канады. Игра за трофей, как и матч за третье место, пройдет в ночь на 7 мая.