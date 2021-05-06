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7:16   6 Мая 2021
Спорт

Российские хоккеисты поборются со сборной Канады за золотые медали ЮЧМ-2021

Российские хоккеисты поборются со сборной Канады за золотые медали ЮЧМ-2021

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 6:5 в матче 1/2 финала юниорского чемпионата мира. Российские спортсмены сразятся за золото первенства с канадцами.

За россиян голами отличились Даниил Лазутин (4-я минута), Матвей Мичков (7), Никита Чибриков (34, 38) и Иван Мирошниченко (44, 51). Среди финской команды шайбы забросили Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10), Йоаким Кемелл (47, 58).

Матвей Мичков забросил 11-ю шайбу в рамках турнира. Россиянин продолжает оставаться лучшим бомбардиром чемпионата мира.

В финале первенства сборная России сразится за золотые медали с командой Канады. Игра за трофей, как и матч за третье место, пройдет в ночь на 7 мая.

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#сборная россии #хоккей #ЮЧМ-2021 #сборная финляндии

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