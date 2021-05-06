Кулеба оценил возможности Киева при встрече Путина и Байдена

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не противоречит интересам Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не противоречит интересам Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возможный саммит лидеров США и России позволит Украине выиграть время на фоне возрастающего напряжения на юго-востоке страны. Таким мнением поделился Дмитрий Кулеба в беседе с CNN.

"Я не вижу чего-либо, что идет взазрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе", — отметил глава украинского МИД.

В Киев с рабочим двухдневным визитом прибыл глава Госдепа США Энтони Блинкен. Министр иностранных дел Украины Кулеба планирует обсудить с госсекретарем вопросы закупки вооружения Киевом.