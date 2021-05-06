Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве

Пожар унес жизни двух жителей Москвы. Пламя охватило одну из квартир в Староватутинском проезде на северо-востоке столицы.

Пожар унес жизни двух жителей Москвы. Пламя охватило одну из квартир в Староватутинском проезде на северо-востоке столицы.

О личностях погибших пока ничего не говорится. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, рассказали источники в экстренных службах в беседе с ТАСС.

"В результате пожара в квартире жилого дома в Староватутинском проезде, 3, погибли два человека. Площадь пожара составила три квадратных метра", — сообщили в экстренных службах.

На днях в Москве произошел еще один пожар. Возгорание началось в гостинице "Вечный зов". Спасатели смогли эвакуировать 305 человек. В числе пострадавших оказалось десять человек. Всех их доставили в больницу.