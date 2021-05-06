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5:15   6 Мая 2021
Политика

Столицы Чехии и Исландии могут стать местами встречи Путина и Байдена

Столицы Чехии и Исландии могут стать местами встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в столице Чехии или Исландии. Об этом рассказали в Politico.

Вице-премьер Ян Гамачек еще в апреле поручал чешским послам в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит России - США в Праге. Бывшие американские официальные лица предположили, что лидеры стран могут встретиться в Рейкьявике, как это было в 1986 году. Тогда состоялись переговоры между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

Еще одним предполагаемым местом встречи может быть Словения. В 2001 году там президент России Владимир Путин участвовал в переговорах с тогдашним лидером США Джорджем Бушем. Эксперты не исключают вариант Баку, столицы Азербайджана.

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