Столицы Чехии и Исландии могут стать местами встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в столице Чехии или Исландии. Об этом рассказали в Politico.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в столице Чехии или Исландии. Об этом рассказали в Politico.

Вице-премьер Ян Гамачек еще в апреле поручал чешским послам в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит России - США в Праге. Бывшие американские официальные лица предположили, что лидеры стран могут встретиться в Рейкьявике, как это было в 1986 году. Тогда состоялись переговоры между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

Еще одним предполагаемым местом встречи может быть Словения. В 2001 году там президент России Владимир Путин участвовал в переговорах с тогдашним лидером США Джорджем Бушем. Эксперты не исключают вариант Баку, столицы Азербайджана.