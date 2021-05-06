Кулеба и Блинкен обсудят вопрос закупки Украиной вооружений у США

Закупку Киевом американского вооружения обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киевский дипломат надеется не переговоры с Блинкеном.

Закупку Киевом американского вооружения обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киевский дипломат надеется не переговоры с Блинкеном.

Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что поднимет вопрос покупки Украиной военной техники из США, пока американский секретарь находится в Киеве с официальным визитом.

"Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке (этого военного оборудования — Прим. ред.) у США", — сказал представитель внешнеполитического ведомства Украины.

Глава украинского МИД планирует обсудить приобретение Киевом американских систем ПВО, а также противоснайперского оборудования.