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2:55   6 Мая 2021
Политика

Украина с 2014 года получила от США более 4,6 млрд долларов

Украина с 2014 года получила от США более 4,6 млрд долларов

Общий объем помощи Украине со стороны США за семь лет составил более 4,6 миллиарда долларов. В помощь также были включены растраты, связанные со сферой безопасности страны.

Данные были зафиксированы в справке госдепартамента США. Документ был опубликован накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Для борьбы с COVID-19 США выделили Украине более 49 миллионов долларов.

Накануне сенатор Алексей Пушков указал на сильную зависимость Украины от Соединенных Штатов и обвинил власти Киева в постоянном поиске "финансового донора".

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