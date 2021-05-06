Украина с 2014 года получила от США более 4,6 млрд долларов

Общий объем помощи Украине со стороны США за семь лет составил более 4,6 миллиарда долларов. В помощь также были включены растраты, связанные со сферой безопасности страны.

Общий объем помощи Украине со стороны США за семь лет составил более 4,6 миллиарда долларов. В помощь также были включены растраты, связанные со сферой безопасности страны.

Данные были зафиксированы в справке госдепартамента США. Документ был опубликован накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Для борьбы с COVID-19 США выделили Украине более 49 миллионов долларов.

Накануне сенатор Алексей Пушков указал на сильную зависимость Украины от Соединенных Штатов и обвинил власти Киева в постоянном поиске "финансового донора".