Сатановский посмеялся над американцами, признавшими свою вакцину лучшей в мире

Участники Всемирного конгресса вакцин признали, что лучшей вакциной во всем мире за всю историю человечества является американский препарат, разработанный компанией Moderna и национальным институтом здоровья США.

Участники Всемирного конгресса вакцин признали, что лучшей вакциной во всем мире за всю историю человечества является американский препарат, разработанный компанией Moderna и национальным институтом здоровья США.

Об этом саркастично отозвался известный российский политолог Евгений Сатановский, отметивший, что иначе и быть не могло, ведь американские эксперты в рамках американского конкурса признали лучшей американскую вакцину, созданную в Америке и произведенную американской корпорацией.

Российские ученые, пишет в своем Telegram-канале политолог, выразили по этому поводу недоумения и поинтересовались, по каким показателям эксперты Всемирного конгресса вакцин вынесли свое решение, при чем признав вакцину Moderna не просто лучшим препаратом от коронавируса, а лучшей вакциной в истории. Но ответ очевиден – ведь эта вакцина создана на родине Супермена и Капитана Америки, а больше никаких доказательств ее превосходства над другими вакцинами не требуется.

«Даже если бы от нее помирал каждый второй, а все остальные отращивали жабры, чешую, зеленели и покрывались липкой плесенью, эта вакцина была бы лучшей. Самой лучшей. Единственной в своем роде. Выдающейся», — иронизирует Сатановский.

А для российского «Спутника V» достижение уже то, что американцы пропустили его в пятерку претендентов на звание лучшей вакцины в мире, потому что это на нынешнем уровне российско-американских отношений это уже воспринимается как чудо.

И к американцам, по мнению политолога, в сложившейся ситуации даже нет смысла предъявлять претензии – они такие, какими были всегда.

«Желающие могут почитать, что про них писали Киплинг, Черчилль и самый честный из самих американцев, Марк Твен, — напоминает эксперт. — Их кока-кола и арахисовая паста, гамбургеры и ватный тостовый хлеб — самая здоровая еда в мире. Их демократия — самая демократичная. Их сексуальные меньшинства — самые сексуальные. Ну, и так далее».

Америка считает себя вправе устанавливать правила для всего мира и сурово карать тех, кто этим правилам не следует. При этом американцы пристальнее других следят за тем, что происходит в остальных странах и закрывают глаза на то, во что происходит у них самих.

И американцев не интересует, что еще остались в мире люди, считающие, что должны быть объективные критерии для оценки чего бы то ни было – для лекарств и врачей, для еды и питья, для дорог, домов, космических кораблей и спортивных достижений.

«Наивные! Американцы давно поняли, что главное не то, что и как ты делаешь, а то, что и как об этом думают и говорят другие и ты сам. А если и не думают, то, по крайней мере, достаточно, чтобы говорили», — объясняет Сатановский.

И все это будет продолжаться, пока Америка «не исчезнет как геополитическая реальность», или пока она хотя бы не сдуется до своих реальных размеров. А этого, судя по всему уже не долго осталось ждать, заключает политолог.