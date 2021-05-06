Госсекретарь США Блинкен начал официальную часть визита в Киев

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приступил к официальной части своего двухдневного визита на Украине. Политик прибыл в Киев прямиком из Лондона.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приступил к официальной части своего двухдневного визита на Украине. Политик прибыл в Киев прямиком из Лондона.

После министерской встречи G7 Блинкен приехал на Украину. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, который посетил эту страну, сообщает РИА Новости.

Американский госсекретарь обсудит с украинскими властями вопросы реформ и сотрудничества в сфере безопасности. Главные встречи внешнеполитического ведомства США в Киеве запланированы на четверг.

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и дипломатом Дмитрием Кулебой. Кроме того, представитель США планирует провести переговоры с лицами украинского гражданского общества.