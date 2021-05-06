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1:04   6 Мая 2021
Общество

Росгвардейцы устроили персональные парады для ветеранов ВОВ в Москве

Росгвардейцы устроили персональные парады для ветеранов ВОВ в Москве

Росгвардия поздравила ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции "Парад у дома ветеранов" в Москве. Они исполнили песни и устроили марши.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии пришли к полковникам в отставке Чикову Алексею Петровичу, Мамонтову Василию Петровичу, Добычину Михаилу Ивановичу и Черновалову Михаилу Николаевичу.

Артисты исполнили несколько песен, среди которых "Смуглянка", "Победа наша нелегка", "День Победы". В конце персональной праздничной программы в честь ветеранов росгвардейцы провели парадные расчеты. Ветераны принимали поздравления с балконов или у подъездов, одетые в форму с орденами и медалями.

Каждому ветерану вручили памятный подарок. К поздравлениям присоединились жители домов и прохожие, включая детей. Они благодарили ветеранов и приветствовали выступавших артистов. В рамках "Парада у дома ветеранов" импровизационными парадами поздравят 59 защитников родины в Москве.

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#росгвардия #поздравление #парад победы

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