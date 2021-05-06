Жительница Греции умерла после прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Женщина в Афинах скончалась через 14 часов после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. По словам родных 44-летней погибшей, у нее не было проблем со здоровьем.

Женщина в Афинах скончалась через 14 часов после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. По словам родных 44-летней погибшей, у нее не было проблем со здоровьем.

Супруг женщины пояснил, что его жена отправилась на вакцинацию после полудня накануне смерти. Уже вечером после прививки у нее сильно поднялась температура, а ночью ее сердце перестало биться.

Судмедэксперт предварительно установил, что причиной смерти пациентки стал сердечный приступ. Однако точный вердикт будет вынесен после проведения вскрытия и исследования специалистами.

В Греции используется несколько вакцин от коронавируса, среди которых Pfizer, AstraZeneca и Moderna. С 5 мая в стране официально возобновили прививочную кампанию препаратом Johnson & Johnson.