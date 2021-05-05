Жительница ДНР обратилась к СБ ООН с призывом помочь остановить Киев

Потерявшая мужа и дочь из-за обстрела ВСУ жительница Горловки попросила помощи у СБ ООН. Она призвала организацию поспособствовать прекращению агрессии Киева.

Потерявшая мужа и дочь из-за обстрела ВСУ жительница Горловки попросила помощи у СБ ООН. Она призвала организацию поспособствовать прекращению агрессии Киева.

Семья Анны Тув попала под обстрел в мае 2015 года. В результате погибли мужчина и 11-летняя девочка. Двухлетний ребенок получил осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Сама жительница ДНР потеряла руку, передает РИА Новости.

На неформальном заседании СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине" Анна Тув выступила по видеосвязи. Она заявила, что обстрелы в Горловке не прекращаются.

"Хотелось бы обратиться к здравомыслящим европейским организациям и объяснить, что без их помощи это будет продолжаться", — заявила женщина.

Анна Тув дала показания после трагедии в семье, но реакции не последовало. Даже со стороны украинской власти не было слов сочувствия, подчеркнула женщина. Дипломаты, которые были на заседании, проигнорировали сведения жительницы Горловки. Они лишь в очередной раз обвинили Россию в "агрессии".