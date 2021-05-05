Представители МИД стран G7 заинтересованы в укреплении отношений с Россией

Министры иностранных дел стран G7 выступили за стабильные отношения с РФ. Об этом говорится в тексте коммюнике, принятого по итогам встречи "Большой семерки".

Министры иностранных дел стран G7 выступили за стабильные отношения с РФ. Об этом говорится в тексте коммюнике, принятого по итогам встречи "Большой семерки".

"Группа семи" будет продолжать взаимодействовать с Москвой в урегулировании региональных кризисов и решении глобальных вопросов, представляющих общий интерес. Страны заинтересованы в российском сотрудничестве по вопросам, которые касаются изменения климата, контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного, устойчивого экономического развития и охраны окружающей среды на территории Арктики, пишет ТАСС.

Министры выразили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако участники G7 отметили, что продолжат укрепление коллективных возможностей по "сдерживанию российского поведения", которое якобы "предоставляет угрозу" в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации.