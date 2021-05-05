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22:04   5 Мая 2021
Общество

Центр Чумакова доказал эффективность прививки от полиомиелита при COVID-19

Центр Чумакова доказал эффективность прививки от полиомиелита при COVID-19

Живая вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Это смогли экспериментально доказать ученые центра им. Чумакова.

Еще в 1960-х годах вирусолог Михаил Чумаков посчитал, что живая вакцина от полиомиелита может облегчить течение гриппа. Это предположение проверили ученые центра на коронавирусе, рассказал гендиректор организации Айдар Ишмухаметов.

Порядка 60 добровольцев получили живую вакцину от полиомиелита. В результате в этой группе зафиксировали резкое снижение заболеваемости COVID-19. Пока ученые решили оставить такой метод в качестве "скоропомощного" варианта, передает телеканал "Россия-1".

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#вакцина #коронавирус #полиомиелит

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