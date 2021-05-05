Центр Чумакова доказал эффективность прививки от полиомиелита при COVID-19

Живая вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Это смогли экспериментально доказать ученые центра им. Чумакова.

Живая вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Это смогли экспериментально доказать ученые центра им. Чумакова.

Еще в 1960-х годах вирусолог Михаил Чумаков посчитал, что живая вакцина от полиомиелита может облегчить течение гриппа. Это предположение проверили ученые центра на коронавирусе, рассказал гендиректор организации Айдар Ишмухаметов.

Порядка 60 добровольцев получили живую вакцину от полиомиелита. В результате в этой группе зафиксировали резкое снижение заболеваемости COVID-19. Пока ученые решили оставить такой метод в качестве "скоропомощного" варианта, передает телеканал "Россия-1".