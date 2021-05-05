Елизавета II выпустила два сорта пива на травах королевской резиденции

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственное пиво, приготовленное из натурального ячменя. Пенный напиток продается в фирменном магазине за 4,50 долларов.

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственное пиво, приготовленное из натурального ячменя. Пенный напиток продается в фирменном магазине за 4,50 долларов.

Покупателям доступно два сорта напитка на выбор: традиционное английское фильтрованное и крепкое. Его приготовлением занимается пивоварня Barsham Brewery. Отмечается, что компания изготавливает его из трав, выращенных на территории королевской резиденции в Норфолке. На этикетках расположено изображение зайца и фазана, а также надпись "Сделано в Великобритании для поместья Сандрингем".

Ранее Ее Величество уже занималась выпуском алкогольной продукции. В сувенирном магазине Сандрингема примерно год назад поступил в продажу джин на основе трав Букингемского дворца.