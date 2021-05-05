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21:33   5 Мая 2021
Общество

Елизавета II выпустила два сорта пива на травах королевской резиденции

Елизавета II выпустила два сорта пива на травах королевской резиденции

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственное пиво, приготовленное из натурального ячменя. Пенный напиток продается в фирменном магазине за 4,50 долларов.

Покупателям доступно два сорта напитка на выбор: традиционное английское фильтрованное и крепкое. Его приготовлением занимается пивоварня Barsham Brewery. Отмечается, что компания изготавливает его из трав, выращенных на территории королевской резиденции в Норфолке. На этикетках расположено изображение зайца и фазана, а также надпись "Сделано в Великобритании для поместья Сандрингем".

Ранее Ее Величество уже занималась выпуском алкогольной продукции. В сувенирном магазине Сандрингема примерно год назад поступил в продажу джин на основе трав Букингемского дворца.

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