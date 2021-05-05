Попытки французских СМИ очернить российских инструкторов в ЦАР вызвали недовольство в Банги. Вброс прокомментировал пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

Попытки французских СМИ очернить российских инструкторов в ЦАР вызвали недовольство в Банги. Вброс прокомментировал пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

Французское издание RFI выпустило ангажированный материал с нападками на специалистов из России, в публикации говорилось, что они якобы совершали преступления на территории Центральноафриканской Республики. В то же время в материале полностью была проигнорирована настоящая угроза от боевиков. Статья вызвала недовольство в ЦАР.

Мокпем собрал журналистов и выразил возмущение действиями французской стороны.

Мы не должны позволять подобное. С каких пор RFI интересует благополучие Центральноафриканской Республики?" — поинтересовался он.

ЦАР удалось победить объединение группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) только при помощи союзников, передает его слова ФАН. Эмбарго ООН оставило войска республики (FACA) практически беззащитными перед лицом опасности. Преодолеть сложности позволила подмога из России и Руанды. Подобные публикации показывают то, что Франция не заинтересована в благополучии ЦАР, подытожил пресс-секретарь.