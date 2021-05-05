Бывшего главу челябинского поселения задержали за мошенничество

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы муниципального образования. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы муниципального образования. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проводили проверку на территории Демаринского сельского поселения. Они установили, что чиновник выдал местному жителю фиктивную выписку из хозяйственной книги.

Согласно документу, мужчина якобы жил на территории поселения с 1997 по 2001 год. Таким образом местный житель при помощи фигуранта смог зарегистрировать на свое имя земельный участок.

Подозреваемого задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.