Трухачев: Россия должна иметь гибкий список недружественных стран

Список недружественных России стран, о необходимости создания которого заявил на днях президент РФ Владимир Путин, должен быть гибким, в котором откровенно враждебные и русофобски настроенные государства будут оделены от колеблющихся стран.

Список недружественных России стран, о необходимости создания которого заявил на днях президент РФ Владимир Путин, должен быть гибким, в котором откровенно враждебные и русофобски настроенные государства будут оделены от колеблющихся стран.

Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Трухачев, который попытался рассортировать страны евроатлантического пространства по степени недружественности к России.

В первую очередь эксперт отметил, что самые русофобские страны нужно называть не недружественными, а враждебными. Такие государства отличаются последовательной работой против РФ, противодействием по всем вопросам и везде, где можно, а также полным отсутствием диалога с Москвой. При чем внутри этих стран не прослеживается влиятельных сил, имеющих другую точку зрения на отношения с РФ, поэтому даже в случае смены власти их враждебность останется неизменной.

«Естественно, список откровенных врагов России открывает Украина, все современное бытие которой говорит о том, что ее впору назвать Антироссией, — отмечает Трухачев. — Следом идут США, где антироссийские меры воздействия уже носят характер законов, и никакой президент ничего изменить не может».

Как минимум последние 15 лет крайне враждебно по отношению к РФ себя ведет Великобритания, в фарватере которой идут Канада и Австралия – члены англосаксонского «братства». На территории континентальной Европы последовательную враждебность к России проявляют Польша, страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония, а также Грузия.

Для подобных откровенно враждебных к России стран можно ввести более суровые меры, помимо запрета на найм российских граждан для работы в их посольствах, считает политолог. Например, полностью запретить деятельность их некоммерческих организаций на российской территории, а также расширить список запрещенных для ввоза товаров.

«В случае с англосаксонскими державами можно подумать об ужесточении визового режима, и о запрете для их граждан и подданных на свободное перемещение по нашей стране. Если говорить о Польше и, особенно, о Прибалтике и Украине, можно подумать почти о полной заморозке торговых отношений», — предлагает также Трухачев.

Помимо откровенно враждебных стран, есть государства, ведущие с Россией постоянный диалог, но при этом открыто говорящие о «российской угрозе», отмечает эксперт. Эти страны Россия в ответ тоже может отнести к разряду угрожающих своей национальной безопасности, запретив, или по крайней мере серьезно ограничив, деятельность их НКО и урезав возможность нанимать россиян для работы в посольствах. Также можно запретить к ввозу в РФ часть экспортных товаров этих стран.

«Первыми в этом списке должны идти Германия и Франция. Именно они, в конечном счете, играют решающую роль в том, что ограничительные меры ЕС существуют уже столько лет. Сюда же следует отнести соседнюю Финляндию, сюда же вполне вписываются славянские Болгария, Северная Македония, Словакия и Словения. В другой части Европы место в этом перечне найдется Испании, Португалии, Исландии, Бельгии и Люксембургу, а также далекой Новой Зеландии», — перечисляет политолог.

В третьей – еще более мягкой – части списка недружественных стран могут оказаться союзники государств, угрожающих российской безопасности, которые лишь иногда сами совершают недружественные действия по отношению к Москве – это Италия, Швейцария, Австрия. По отношению к ним Москва могла бы сосредоточить внимание на НКО, жестко ограничив их деятельность, и не трогая пока другие сферы взаимодействия.

Отдельной частью списка, по мнению эксперта, возможно, следовало бы упомянуть страны, чьи отношения с Россией подвержены серьезным колебаниям – Болгарию, Черногорию, Чехию, Словакию, Венгрию, Швецию, Норвегию, Испанию, и, возможно, в какой-то мере, Грецию, Италию и Австрию – во власти которых представлены разные мнения. Эти государства могут изменить свое отношение к России в лучшую или худшую сторону, отмечает Трухачев в заключение, и к этим переменам нужно заранее готовиться.