Польский политик: президент Украины сам отдаляет вступление страны в НАТО и ЕС

Сделанное в ходе недавнего польского саммита заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости учитывать особую ментальность украинцев, было очень опрометчивым и может лишь отсрочить принятие Украины в ЕС и НАТО.

Сделанное в ходе недавнего польского саммита заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости учитывать особую ментальность украинцев, было очень опрометчивым и может лишь отсрочить принятие Украины в ЕС и НАТО.

Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо» высказал бывший депутат польского сейма Мирослав Чех, рассуждая о том, зачем президенту Украины потребовалось поднять на внешнеполитическом уровне тему уникальности собственной страны, ее исторического опыта, и особого взгляда на верховенство права и законности.

«Почему это украинский президент сейчас сказал? Догадаться нетрудно. С учетом того, что изменения, которые произошли в "Нафтогазе" и то, что называется управлением новыми стандартами в управлении государственными компаниями и вообще в применении закона, — объяснил польский политик. — Потому что, насколько можно понять заявление послов группы G7 и ЕС, они очень критически смотрят на то, что власть Украины прямо нарушает закон».

Именно поэтому, по словам Чеха, наблюдательный совет компании «Нафтогаз» подал в отставку после того, как украинские власти сменили там руководство.

А значит и прозвучавшее в Варшаве оправдание украинского президента является крайне недальновидным, особенно в свете недавних событий с участием Венгрии и Польши, которые ранее взбунтовались против верховенства права в Евросоюзе, напоминает эксперт.

«И сегодня в ЕС ведется дискуссия о том, что не рано ли мы вообще принимали страны Центрально-Восточной Европы, которые еще не готовы ментально к тому, чтобы вступать в Евросоюз», — отмечает Чех.

А украинский президент именно сейчас выбрал время, чтобы заявить о ментальном отличии Украины. И с этим заявлением он попал пальцем в небо, так как его слова послужат как раз контраргументацией в вопросе ускорения членства Украины в Евросоюзе или тем более в военном блоке НАТО.

Имеющийся у Украины План действий по членству в НАТО (ПДЧ) является по сути дорожной картой, в которой четко прописано, что необходимо предпринимать не только в сфере обороны и безопасности, но и в области верховенства права, отмечает польский политик.

По его словам, в ПДЧ речь идет не о реформах, а о соблюдении внутренних законов, связанных с системой Североатлантического Альянса, в который так хочет вступить Украина

«Тут нет другой трактовки, если хочешь вступить (в НАТО), то придерживайся таких норм, которые прописаны в твоем законодательстве, в конституции», – объяснил Чех.

А украинский президент Владимир Зеленский так некстати заявил европейцам о том, что у украинцев, обладающих уникальным историческим опытом, свой собственный взгляд на соблюдение законов и верховенство права.