Сатановский усомнился в возможности G7 выработать единый подход к России

Разным странам от России нужны разные вещи, и поэтому выработать «единый подход» к РФ, как это призывает сделать Япония, достаточно проблематично.

Разным странам от России нужны разные вещи, и поэтому выработать «единый подход» к РФ, как это призывает сделать Япония, достаточно проблематично.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, который считает, что некоторым политикам просто скучно жить и они придумывают разнообразные сложности, которые потом преодолевают с большим трудом, перекладывая ответственность за это с себя на кого-то другого.

«Вот, к примеру, Япония призвала «Семерку» выработать единый подход к России. Ну, а как его вырабатывать? Всем же от нас разное нужно. И как тут общий знаменатель найти? То есть понятно, что американцы его найдут для всех, никого особо не спросив о его хотелках и не заботясь о его будущем. Все равно все их союзники для них расходный материал. Эти закончатся, новых на их место подберут. Долго, что ли?», — иронизирует эксперт.

Японцам, по словам Сатановского, от России не нужно ничего, кроме Курильских островов. Они пока не претендуют на Приморье, Камчатку и Сахалин, но любая активность России на Южных Курилах вызывает у них неконтролируемые приступы бешенства и полную потерю адекватности.

После того, как недавно на Южных Курилах серфингисты провели тренировки, в Японии высказали несколько радикальных идей – разводить рядом с островами белых акул, переписать российских спортсменов и запретить им въезд в Японию, а также обзавестись атомным оружием и жахнуть им по России.

При этом руководство США хочет от России, чтобы ее вообще не было, продолжает Сатановский. Или хотя бы, чтобы на месте нынешней России находилось множество маленьких государств, не больше Молдавии, которые бы все время друг с другом дрались или судились. А сами США при этом исполняли бы роль арбитра – они бы эти маленькие страны ссорили и мирили, судили и рядили, назначали бы там президентов, премьер-министров, министров и генеральных прокуроров. И конечно попутно Америка контролировала бы там абсолютно все и на всем зарабатывала.

«Итальянцам от нас ничего не надо. Разве что вакцину от коронавируса, да чтобы торговать им с Россией никто не мешал, — рассказывает эксперт. — Немцам — то же самое, да еще газ, без которого их экономике хана настанет по определению, на что Соединённые Штаты и рассчитывают».

По его словам, никто не отменял конкуренцию в мире, и Америка совсем не прочь задавить Европу, начиная с Германии. Именно этим американцы и занимаются, прикрываясь благостными разговорами о гарантиях европейской безопасности, хотя Россия не только никому в Европе не угрожает, и к тому же именно она помогла Германии объединиться.

Великобритания и Франция имеют собственные интересы по отношению к России. Великобритания, например, привыкла быть для российских элит инкубатором, в котором те выращивают своих наследников, и банком, где те держат свои кубышки. А Франция привыкла к тому, что в нее, благодаря сырам и винам, устрицам и замкам долины Луары, Лазурному берегу и Куршавелю, закачиваются российские деньги.

«Но ерепенятся, как могут. Благо, англичане из Евросоюза ушли, французы примерить наполеоновскую треуголку пытаются…, — пишет политолог. — В общем, у всех свои бзики. А поскольку в тандеме с Китаем мы, с их точки зрения, слабое звено, нас они и достают».

А помимо перечисленных стран в «Большой Семерке» есть еще и Канада, с которой вообще не понятно, что не поделила Россия. И все они будут вырабатывать единый подход к России, на котором настаивает Япония. А чем там у них закончится дело, россиян волновать не должно, потому что ничего хорошего ждать в любом случае не приходится, заключил Евгений Сатановский.