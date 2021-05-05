Звездные участники "Кто хочет стать миллионером?" с трудом ответили на вопрос про Таджикистан

Певица Алена Свиридова и актриса Валерия Ланская едва не провалились на сложном вопросе в телевикторине "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале.

Певица Алена Свиридова и актриса Валерия Ланская едва не провалились на сложном вопросе в телевикторине "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале.

В начале программы артистки давали уверенные ответы, пока ведущий Дмитрий Дибров не спросил их про Таджикистан. Вопрос буквально поставил в тупик участниц передачи.

"Что называлось в честь главы государства, затем общественного строя, а теперь носит имя эмира династии Саманидов?" — озвучил вопрос ведущий Дмитрий Дибров.

На экране высветились четыре варианта ответа, но это артисткам не помогло. Участники не понимали, о каком государстве идет речь.

Звездам пришлось воспользоваться "правом на ошибку" и подсказкой ведущего. Только после этого они смогли правильно ответить на трудный вопрос. Артистки удивились, что пик Исмоила Сомони в Таджикистане, о котором шла речь, сначала назывался именем Иосифа Сталина, а потом Коммунизма.