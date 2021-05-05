Пропавший мальчик в Дагестане мог погибнуть от удара током

Тело восьмилетнего мальчика, который исчез 2 мая в Дагестане, нашли в трансформаторной будке. По предварительной версии, он погиб от удара током во время дождя.

Тело восьмилетнего мальчика, который исчез 2 мая в Дагестане, нашли в трансформаторной будке. По предварительной версии, он погиб от удара током во время дождя.

Отряд "Лиза Алерт" начал поиски пропавшего школьника в селе имени Шаумяна Кизлярского района 2 мая. Сообщалось, что он ушел гулять и не вернулся. К поискам подключились местные жители.

Тело ребенка нашли в трансформаторной будке. По предварительным данным, он играл неподалеку от трансформатора, когда пошел дождь. Мальчик мог залезть туда и дотронуться до оголенных проводов. В обстоятельствах случившегося будет разбираться полиция. Назначен ряд экспертиз.