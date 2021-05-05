Военный эксперт считает, что ничего страшного из-за падения китайской ракеты не произойдет

Тяжелая ракета-носитель, созданная в Китае, может в скором времени упасть на Землю. При этом ничего страшного не произойдет, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Тяжелая ракета-носитель, созданная в Китае, может в скором времени упасть на Землю. При этом ничего страшного не произойдет, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Космическая ракета войдет в атмосферу Землю примерно 8 мая, сообщал представитель Пентагона Майк Ховард со ссылкой на данные Космического командования. Он также заявлял, что данных о том, куда упадут обломки, нет.

"Я думаю, что ничего страшного не произойдет. Потому что у нас уже сгорела в атмосфере станция "Мир". Это более такое емкое было создание на орбите", — заметил Дандыкин в комментарии 360tv.ru.

Ракета, которая сейчас вышла из-под контроля, была запущена 29 апреля. Благодаря ей на орбиту удалось вывести базовый модуль будущей космической станции, проект которой разрабатывается в Китае.