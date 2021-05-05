Пушков объяснил, с чем связана зависимость Украины от Запада

Украина не имеет и не может иметь самостоятельной внешней политики, также, как она не имеет и суверенитета, так сложилось исторически.

Украина не имеет и не может иметь самостоятельной внешней политики, также, как она не имеет и суверенитета, так сложилось исторически.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В частности, сенатор напоминает, что исторически территории, на которых сейчас находится Украина, всегда искали себе внешних покровителей и находились в зависимости от кого-нибудь. В разные периоды истории это была зависимость от России, от Швеции, от Польши, Австро-Венгрии или Германии.

«Поэтому на Украине, сколько бы там ни придумывали себе «великую» историю, ведущую свое начало чуть ли не от атлантов, отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению и поведению. А есть лишь случайно оказавшиеся во власти люди, отчаянно ищущие себе покровителей и финансовых доноров», — подчеркивает Пушков.

По словам сенатора, отсутствие исторической государственности преодолеть очень сложно, и Украина за тридцать лет своей формальной независимости так и не смогла этого сделать.

Именно с этим и связана нынешняя зависимость Киева от Запада и в первую очередь от Соединенных Штатов Америки, так как для современной Украины эта зависимость является единственно возможной формой существования, заключает Пушков.