20:16 5 Мая 2021Политика
Российские инструкторы останутся в ЦАР вопреки фейкам французских СМИ
Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) готово встать на защиту инструкторов России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) готово встать на защиту инструкторов России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
С таким заявлением выступил руководитель объединения Александр Иванов, комментируя фейки французского издания RFI о неких "преступлениях" в ЦАР.
По словам военнослужащего, организация не станет молчать на фоне информационной кампании, которую развязали западные СМИ в отношении российских специалистов.
"Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя", — заявил Иванов.
Глава СОМБ добавил, что его структура примет юридические меры в рамках противостояния информационному бандитизму, который ведется со стороны Запада, пишет Федеральное агентство новостей.