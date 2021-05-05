Российские инструкторы останутся в ЦАР вопреки фейкам французских СМИ

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) готово встать на защиту инструкторов России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) готово встать на защиту инструкторов России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

С таким заявлением выступил руководитель объединения Александр Иванов, комментируя фейки французского издания RFI о неких "преступлениях" в ЦАР.

По словам военнослужащего, организация не станет молчать на фоне информационной кампании, которую развязали западные СМИ в отношении российских специалистов.

"Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя", — заявил Иванов.

Глава СОМБ добавил, что его структура примет юридические меры в рамках противостояния информационному бандитизму, который ведется со стороны Запада, пишет Федеральное агентство новостей.