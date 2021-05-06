«Пора сбросить доспехи»: кто плетет интриги за спиной Мари Ле Пен

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в третий раз попытает удачу на президентских выборах во Франции. Однако некоторые члены партии перестают верить в ее успех.

Консервативная партия «Национальное объединение» активно готовится к президентским выборам во Франции-2022. По утверждению издания Politico, некоторые из ее участников каждую неделю обсуждают текущую политическую обстановку в стране, предвыборную стратегию партии и ее дальнейшие перспективы.

Однако делают они это без своего лидера — кандидата на высший пост государства Марин Ле Пен. Причина тому — непоколебимая убежденность в том, что Ле Пен проиграет на грядущих выборах.

«Нам нужно найти нового кандидата», — такова неутешительная оценка одного из участников пятничных сборищ, который пожелал остаться анонимным.

В группу недовольных кандидатурой Ле Пен входят члены Национального совета партии, региональные тяжеловесы и местные представители. По словам собеседника Politico, переговоры держатся в строжайшем секрете от остальной части партии.

В середине марта глава «Национального объединения» четко дала понять, что не сомневается в своей победе на приближающихся выборах во Франции.

«Я думаю, что выиграю. Французы за 30 лет дали шанс проявить себя всем традиционным вариантам: правым, левым. При этом особой разницы между ними не увидели. Нынешнее правительство вообще вобрало в себя худшие черты и правых, и левых», — отметила главный конкурент Макрона в эфире телеканала BFMTV.

Впрочем, соратники Ле Пен ворчливо замечают, что для нее это уже третья попытка штурма Елисейского дворца. Мало кто ожидает, что ультраправому лидеру удастся добиться большего успеха, чем в прошлый раз. В 2017 году Ле Пен заняла второе место во втором туре, уступив победу действующему главе Франции Эммануэлю Макрону.

Все это заставляет задуматься критически настроенных консерваторов: что же будет после того, как Марин Ле Пен проиграет?

Не только воин, но и мать

Националистка взяла на себя руководство объединением в 2011 году. Основал партию ее отец — Жан-Мари Ле Пен, но именно Марин стала во Франции настоящим брендом консервативной партии.

Тем не менее, некоторые сторонники объединения расценивают кандидата на пост президента страны одним из самых больших препятствий на пути к победе в грядущей избирательной кампании. Это сильно разнится с последними опросами, согласно которым Марин Ле Пен, напротив, стремительно сокращает отставание от Макрона благодаря жесткой позиции по вопросам иммиграции и безопасности страны.

«Марин Ле Пен стала кандидатом номер один для сотрудников, и ее рейтинги среди пожилых людей, менеджеров и выпускников, где “Национальное объединение” обычно не сильно, не ничтожны», — утверждает заместитель гендиректора избирательного агентства Ifop Фредерик Даби.

???? Mon combat politique se mène quotidiennement à vos côtés, au plus proche de vous : c'est pour ça que je participerai à la bataille des élections #Départementales2021 sur le canton d'Hénin-Beaumont 2 avec @SteeveBriois ⤵️ pic.twitter.com/n7mUBlEHWn — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 5, 2021

Тот же опрос, однако, показал, что имидж Ле Пен ухудшился со времен последних президентских выборов. Согласно другому исследованию, 56% считают ее пугающей.

В попытках исправить положение, французский политик даже слегка изменила предвыборную риторику: больше стала говорить о личном — чувствах, семье, детях.

«Пора сбросить доспехи. Французы должны знать меня лучше, чтобы лучше обо мне судить. Наверное, когда вы — женщина, участвующая в политической борьбе и привыкшая терпеть удары, то начинаете казаться жесткой и грубой. Я думаю, что сегодня у меня хватит зрелости, чтобы отбросить эту жесткость. Потому что под воином скрывается еще и мать», — заявила Ле Пен в начале апреля.

Впрочем, женские чары Ле Пен разбиваются о суровость французской избирательной системы. Два тура серьезно осложняют жизнь кандидатам, которые не успели заручиться поддержкой других политических партий.

Так, в 2017 году ультраправый лидер успешно набрала в первом туре 21% голосов по сравнению с 24% у Макрона. Однако после того, как остальная часть политического спектра призвала своих сторонников проголосовать против Ле Пен, разрыв между главными конкурентами вырос (34% у Ле Пен против 66% у Макрона).

При этом политическая ситуация в Париже обостряется на фоне растущего недовольства политикой Макрона. Президент страны постепенно теряет популярность среди левых избирателей. Однако его основное преимущество состоит в том, что он не является плотиной, сдерживающей крайне правых, а представляет собой мост, соединяющий остальные партии.

Кто, если не Ле Пен?

Не так давно на севере Франции состоялся митинг с участием сторонников «Национального объединения». Желающие вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку Марин Ле Пен. Однако не все из присутствующих восприняли деловую блондинку как достойного лидера.

Куда более перспективными для избирательной гонки французы видят 25-летнего вице-президента партии, евродепутата Жордана Барделла, который, по их словам, «смог бы поставить Францию на ноги» благодаря своей молодости, харизме и энергичности.

Ряд собравшихся назвал достойным кандидатом 31-летнюю племянницу Ле Пен, депутата Национального собрания страны от партии — Марион Марешаль.

Refuser de faire le lien entre l'immigration et le terrorisme est "une erreur" pour Marion Maréchal (@MarionMarechal) pic.twitter.com/97wrRZztPB — BFMTV (@BFMTV) April 29, 2021

Что касается членов Национального совета партии, то ряд его участников видят альтернативу в упомянутой Марешаль и ультраправом телевизионном эксперте Эрике Земмуре, который, впрочем, не раскрывал никаких президентских амбиций.

«Дискуссии идут, но они происходят очень осторожно. Марин Ле Пен полностью контролирует партию, и ей трудно выдвинуть альтернативного кандидата», — отметил член регионального совета Андре Муравски.

Железная хватка

Тем временем некоторые партийные инсайдеры с усмешкой констатируют, что заговорщики в действительности серьезно опасаются Ле Пен. Несмотря на все разговоры за спиной, глава «Национального объединения» по-прежнему является безоговорочным лидером в партии и самолично принимает решения.

В своих взглядах на политику Ле Пен очень походит на своего отца: такой же проницательный борец за власть, держащий партию «в железной хватке».

«В партии нет внутренней демократии, нет вотчин, нет внутренней борьбы между разными личностями. Как только появляется лидер, Марин делает то же, что и ее отец. Она удаляет их или маргинализирует», — заверил специалист по крайне правым Сильвен Крепон.

Ранее «Политика Сегодня» оценила шансы Марин Ле Пен на победу над Эммануэлем Макроном в 2022 году. Подробнее прочитать об основных кандидатах на президентский пост можно в нашей статье.