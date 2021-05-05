Британцы рассказали, кто на самом деле является врагом демократии

Результаты социологического опроса, проведенного в 53 странах в феврале-марте2021 года по заказу фонда «Альянс демократий», показал, что главной угрозой для демократии в мире считают не Китай или Россию, а Америку.

Результаты социологического опроса, проведенного в 53 странах в феврале-марте 2021 года по заказу фонда «Альянс демократий», показал, что главной угрозой для демократии в мире считают не Китай или Россию, а Америку.

Этим ошеломляющим результатом опроса, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, со своими читателями делится британское издание The Guardian.

В частности, 44 % участников опроса заявили, что демократии в их стране угрожают Соединенные Штаты Америки, 38% выразили опасения в адрес Китая, и только 28% считают, что угроза исходит от России.

Таким образом, пишут британские журналисты, опрос показал, что ни Америка, ни «Большая Семерка» не могут просто провозгласить себя защитниками демократии в мире.

При этом издание отмечет, что, согласно результатам проведенного исследования, подавляющее большинство людей в мире разделяет приверженность демократическим ценностям. О важности поддержания демократии в своей стране заявил 81% респондентов.

Также участникам опроса предлагалось ответить на вопрос, что они считают самой серьезной угрозой демократии. Такой угрозой 64% опрошенных назвали «экономическое неравенство», а почти половина респондентов – 48% - считают, что серьезная угроза для демократии исходит от того могущества, которым обладают американские технологические гиганты.

«Эти данные могут стать неожиданностью для министров иностранных дел «большой семерки», которые на завершающихся переговорах в Лондоне «коллективно взяли на себя роль оплотов демократических ценностей, полных решимости противостоять автократии», — отмечает The Guardian.

Социологический опрос среди жителей 53 государств по запросу фонда Alliance of Democracies Foundation проводила компания Latana, специализирующаяся на изучении общественного мнения.

Как пишет The Guardian, опрос проводился с февраля по апрель 2021 года, а значит его неожиданные результаты могут еще нести на себе небольшой отпечаток так называемого «похмельного синдрома» после той внешней политики, которую проводил бывший президент США Дональд Трамп, покинувший этот пост 21 января текущего года.