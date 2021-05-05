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20:02   5 Мая 2021
Политика

Президент Киргизии назначил экономиста с госнаградами на пост советника

Президент Киргизии назначил экономиста с госнаградами на пост советника

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Алмаза Ибрагимова советником на общественных началах. Соответствующее распоряжение подписано главой государства.

В сообщении пресс-службы президента сказано, что Алмаз Ибрагимов родился в Иссык-Кульской области. Многие годы был топ-менеджером на крупных промышленных предприятиях республики. Отмечается, что Ибрагимов внедрял инновационные проекты в компаниях.

Кроме того, новый советник Жапарова награжден орденами "Курмет" и "Отан" за вклад в развитие экономики Киргизии. Также он обладает орденом "Барыс" I и III степеней и знаком "Енбек данкы" трех степеней. Плюс ко всему экономист является почетным членом Академии минеральных ресурсов Казахстана.

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#киргизия #жапаров #ибрагимов

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