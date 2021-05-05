Президент Киргизии назначил экономиста с госнаградами на пост советника

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Алмаза Ибрагимова советником на общественных началах. Соответствующее распоряжение подписано главой государства.

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Алмаза Ибрагимова советником на общественных началах. Соответствующее распоряжение подписано главой государства.

В сообщении пресс-службы президента сказано, что Алмаз Ибрагимов родился в Иссык-Кульской области. Многие годы был топ-менеджером на крупных промышленных предприятиях республики. Отмечается, что Ибрагимов внедрял инновационные проекты в компаниях.

Кроме того, новый советник Жапарова награжден орденами "Курмет" и "Отан" за вклад в развитие экономики Киргизии. Также он обладает орденом "Барыс" I и III степеней и знаком "Енбек данкы" трех степеней. Плюс ко всему экономист является почетным членом Академии минеральных ресурсов Казахстана.