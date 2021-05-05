"К сбору подписей готова": Соболь сообщила о планах идти в Госдуму

Готовность обсудить вопрос о выдвижении на выборы в Госдуму от партии подтвердила соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Готовность обсудить вопрос о выдвижении на выборы в Госдуму от партии подтвердила соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Соболь приняла участие в эфире "Эха Москвы" в ходе которого высказалась о поддержке ее кандидатуры на будущих выборах в Госдуму. По словам экс-юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), она продолжает вести переговоры с представителями партий.

По словам Соболь, ей уже поступали предложения о помощи от некоторых политических сил. При этом она отказывалась из-за жестких условий. Однако в будущем она готова рассмотреть и другие предложения.

"Достаточно давно начала обсуждение с партией "Яблоко", будут ли они меня выдвигать или нет. <...> Да, говорила с руководством партий. Что ответили непонятно. Потому что окончательного, конкретного ответа, в настоящий момент, как я понимаю, я не получила", — заявила Соболь.

В то же время она понимает, что при отсутствии предложений от партий придется действовать самостоятельно. Как выразилась сама Любовь Соболь, иллюзий она не питает и готова к сбору подписей избирателей. Также юрист экс-юрист ФБК добавила, что готова услышать предложения и от других партий, передает Nation News.