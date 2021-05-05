Американский подросток с аутизмом застрелен полицейскими в Нью-Йорке

Еще один несовершеннолетний стал жертвой полицейского произвола в США. Юношу, страдающего от психических заболеваний, расстреляли прямо на улице.

Еще один несовершеннолетний стал жертвой полицейского произвола в США. Юношу, страдающего от психических заболеваний, расстреляли прямо на улице.

Речь идет о 17-летнем жителе Джеймсвилла, у которого выявили синдром Аспергера — глубокое нарушение психического развития. Известно, что подросток проходил лечение в специализированном центре. В начале марте он сбежал из учреждения. Сотрудники последнего сообщили об этом в полицию, указав, что у беглеца был с собой предмет, похожий на пистолет, сообщает ФАН.

Мать юноши отмечает, что об особенности его развития знали все, в том числе и в правоохранительных органах. Полицейские прекрасно знали, что молодой человек нуждается в особом подходе.

Несмотря на это, трагедии избежать не удалось — полицейские, догнав его, потребовали сдаться. Несовершеннолетний сильно испугался и попытался убежать. В какой-то момент, когда патрульные были совсем близко, он поднял пистолет. После этого в него выстрелили девять раз.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) не оставил ситуацию без внимания. Специалисты Фонда потребовали разобраться в ситуации, направив соответствующие запросы на имя президента США, госсекретаря и генпрокурора. Российская организация готова оказать помощь семье убитого молодого человека.