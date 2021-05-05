Вирусолог напомнил о важности мытья рук для борьбы с инфекциями
Эффективная защита от вирусных заболеваний вовсе не требует использования разрекламированного мыла, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.
Медик поддержал заявление Роспотребнадзора о важности гигиены рук. Специалисты ведомства напомнили, что благодаря своевременному мытью рук можно защитить себя и своих близких рот различных инфекционных заболеваний.
"Нужно напоминать о таких правилах. Кстати, в больших городах и так люди стали тщательнее следить за своей гигиеной... Нужно просто регулярно мыть руки и не думать о секундах свысока", — заявил Аграновский в комментарии Федеральному агентству новостей.
Принципиального значения, какое именно мыло использует человек, нет. Моющее средство эффективно благодаря тому, что вирус смывается любым мягким детергентом из-за наличия жирорастворимой оболочки, объяснил вирусолог.