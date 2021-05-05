Вирусолог напомнил о важности мытья рук для борьбы с инфекциями

Эффективная защита от вирусных заболеваний вовсе не требует использования разрекламированного мыла, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Эффективная защита от вирусных заболеваний вовсе не требует использования разрекламированного мыла, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Медик поддержал заявление Роспотребнадзора о важности гигиены рук. Специалисты ведомства напомнили, что благодаря своевременному мытью рук можно защитить себя и своих близких рот различных инфекционных заболеваний.

"Нужно напоминать о таких правилах. Кстати, в больших городах и так люди стали тщательнее следить за своей гигиеной... Нужно просто регулярно мыть руки и не думать о секундах свысока", — заявил Аграновский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Принципиального значения, какое именно мыло использует человек, нет. Моющее средство эффективно благодаря тому, что вирус смывается любым мягким детергентом из-за наличия жирорастворимой оболочки, объяснил вирусолог.