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19:25   5 Мая 2021
Общество

Вирусолог напомнил о важности мытья рук для борьбы с инфекциями

Вирусолог напомнил о важности мытья рук для борьбы с инфекциями

Эффективная защита от вирусных заболеваний вовсе не требует использования разрекламированного мыла, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Медик поддержал заявление Роспотребнадзора о важности гигиены рук. Специалисты ведомства напомнили, что благодаря своевременному мытью рук можно защитить себя и своих близких рот различных инфекционных заболеваний.

"Нужно напоминать о таких правилах. Кстати, в больших городах и так люди стали тщательнее следить за своей гигиеной... Нужно просто регулярно мыть руки и не думать о секундах свысока", — заявил Аграновский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Принципиального значения, какое именно мыло использует человек, нет. Моющее средство эффективно благодаря тому, что вирус смывается любым мягким детергентом из-за наличия жирорастворимой оболочки, объяснил вирусолог.

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