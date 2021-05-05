"Единая Россия" выступила против новых штрафов за превышение скорости

Партия "Единая Россия" не поддержала идею введения штрафов за превышение скорости на десять километров. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Партия "Единая Россия" не поддержала идею введения штрафов за превышение скорости на десять километров. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, такие штрафы нельзя вводить без предварительного обсуждения с участием экспертов и общественности.

"Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители", — подчеркнул Андрей Турчак.

Ранее автоэксперт поддержал увеличение штрафа за нарушение ПДД на переездах. Он считает, что стоит ввести норму о наказании за нарушение в непосредственной близости от железнодорожного переезда.