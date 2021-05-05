Семь борцов из Таджикистана сразятся за путевку на ОИ-2020 в Токио на турнире в Софии

Спортсмены из Таджикистана поборются за путевку на летние Олимпийские игры в Токио на турнире в столице Болгарии.

Спортсмены из Таджикистана поборются за путевку на летние Олимпийские игры в Токио на турнире в столице Болгарии.

Олимпийский отборочный турнир по спортивной борьбе "Последний шанс" пройдет в болгарской Софии с 6 по 9 мая. В ходе него будут разыграны 36 путевок на ОИ-2020, пишет Sputnik Таджикистан. Они достанутся исключительно финалистам турнира.

Сборную Таджикистана в соревнованиях по вольной борьбе представят Мухаммад Икромов, Мустафо Ахмедов, Баходур Кодиров и Искандари Рустам. Кроме того, в Софию прилетят таджикские спортсмены Фируз Мирзораджабов, Далер Ризозаде, а также Сухроб Абдулхаев. Они сразятся за путевку в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе. Стоит отметить, что всего на ОИ-2020 выступят по 16 борцов в каждом весе.