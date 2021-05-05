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18:53   5 Мая 2021
Происшествия

Буфетчица пропала с судна в Охотском море при невыясненных обстоятельствах

Буфетчица пропала с судна в Охотском море при невыясненных обстоятельствах

Пропавшую на корабле женщину ищут специалисты, обстоятельства случившегося выясняются. Ее каюту опечатали.

Экипаж российского судна, пребывающего в рейсе в Охотском море, сообщил, что с корабля пропала буфетчица. Женщина не вышла на работу, не была у себя в каюте, и ее не смогли найти на судне.

Каюту пропавшей обыскали и выясняли, что из нее пропала теплая куртка буфетчицы. По имеющимся данным, она в последний раз выходила на работу 29 апреля, после этого исчезнувшую никто не видел. Сейчас ее каюту опечатали.

Рефрижератор направляется в порт Владивостока. Прибытие ожидается 9 мая. Все обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

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