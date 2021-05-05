Буфетчица пропала с судна в Охотском море при невыясненных обстоятельствах

Пропавшую на корабле женщину ищут специалисты, обстоятельства случившегося выясняются. Ее каюту опечатали.

Пропавшую на корабле женщину ищут специалисты, обстоятельства случившегося выясняются. Ее каюту опечатали.

Экипаж российского судна, пребывающего в рейсе в Охотском море, сообщил, что с корабля пропала буфетчица. Женщина не вышла на работу, не была у себя в каюте, и ее не смогли найти на судне.

Каюту пропавшей обыскали и выясняли, что из нее пропала теплая куртка буфетчицы. По имеющимся данным, она в последний раз выходила на работу 29 апреля, после этого исчезнувшую никто не видел. Сейчас ее каюту опечатали.

Рефрижератор направляется в порт Владивостока. Прибытие ожидается 9 мая. Все обстоятельства случившегося выясняют специалисты.