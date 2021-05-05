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18:49   5 Мая 2021
Политика

Мишустин подписал предложение по выходу России из Договора по открытому небу

Мишустин подписал предложение по выходу России из Договора по открытому небу

Правительство РФ предложит президенту России Владимиру Путину выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Соответствующий документ был одобрен кабмином и подписан 4 мая премьер-министром России Михаилом Мишустиным. После представления Путину предложение будет передано на голосование в Госдуму и Совет Федерации.

МИД России 15 января 2021 года сообщил о запуске внутригосударственных процедур по прекращению участия в ДОН. Подобное решение было объяснено нарушением баланса интересов стран-участниц Договора после одностороннего выхода США 22 ноября 2020 года.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки. Он предусматривает предоставление воздушного пространства для иностранных наблюдателей на основании запросов в рамках установленных квот.

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