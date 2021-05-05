Мишустин подписал предложение по выходу России из Договора по открытому небу
Правительство РФ предложит президенту России Владимиру Путину выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Соответствующий документ был одобрен кабмином и подписан 4 мая премьер-министром России Михаилом Мишустиным. После представления Путину предложение будет передано на голосование в Госдуму и Совет Федерации.
МИД России 15 января 2021 года сообщил о запуске внутригосударственных процедур по прекращению участия в ДОН. Подобное решение было объяснено нарушением баланса интересов стран-участниц Договора после одностороннего выхода США 22 ноября 2020 года.
Договор был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки. Он предусматривает предоставление воздушного пространства для иностранных наблюдателей на основании запросов в рамках установленных квот.