The Guardian: от США исходит большая угроза демократии
США представляют собой куда большую угрозу демократии, нежели Россия и Китай. Таковы результаты международного опроса общественного мнения, проведенного с февраля по апрель, передает британское издание The Guardian.
Самым «поразительным» выводом британцы называют то обстоятельство, что почти половина опрошенных (44%) обеспокоена угрозой демократии в их стране, исходящей от США.
При этом страх перед влиянием со стороны Китая составляет 38%, а перед российским — всего лишь 28%.
US seen as bigger threat to democracy than Russia or China, global poll finds https://t.co/Bd8pq9wUaM— The Guardian (@guardian) May 5, 2021
По мнению журналистов издания, такие результаты, с одной стороны, могут демонстрировать сравнительную мощь Соединенных Штатов. С другой — ставят перед Вашингтоном непростую задачу показать себя главным хранителем глобальной демократии.
Кроме того, опрос дает серьезный повод задуматься и министрам иностранных дел стран-участниц «Большой семерки». Эксперты The Guardian напомнили, что подходит к концу заключительный день переговоров в Лондоне, на которых последние взяли на себя роль «оплотов демократических ценностей».
В исследовании также говорится о том, что важность демократии поддерживает абсолютное большинство — 81% респондентов. Однако лишь 53% опрошенных могут назвать свою страну демократической.
Наибольшей угрозой демократии участники опроса называют экономическое неравенство (64%). Почти половина опрошенных (48%) полагает, что большое влияние на волеизъявление оказывает власть крупных технологических компаний. В особенности большими технологиями обеспокоены в США — 62%.
Опрос был проведен Latana polling company по инициативе Фонда «Альянс демократий» с февраля по апрель этого года. В общей сложности было опрошено 50 тыс. респондентов из 53 стран.
Фонд «Альянс демократий», созданный в декабре 2017 года экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, занимается продвижением демократии и свободных рынков по миру.