The Guardian: от США исходит большая угроза демократии

Согласно результатам опроса общественного мнения, 44% респондентов обеспокоены исходящей от США угрозой демократии в их стране. Страх перед влиянием со стороны Китая составляет 38%, а России — 28%.

США представляют собой куда большую угрозу демократии, нежели Россия и Китай. Таковы результаты международного опроса общественного мнения, проведенного с февраля по апрель, передает британское издание The Guardian.

Самым «поразительным» выводом британцы называют то обстоятельство, что почти половина опрошенных (44%) обеспокоена угрозой демократии в их стране, исходящей от США.

При этом страх перед влиянием со стороны Китая составляет 38%, а перед российским — всего лишь 28%.

US seen as bigger threat to democracy than Russia or China, global poll finds https://t.co/Bd8pq9wUaM — The Guardian (@guardian) May 5, 2021

По мнению журналистов издания, такие результаты, с одной стороны, могут демонстрировать сравнительную мощь Соединенных Штатов. С другой — ставят перед Вашингтоном непростую задачу показать себя главным хранителем глобальной демократии.

Кроме того, опрос дает серьезный повод задуматься и министрам иностранных дел стран-участниц «Большой семерки». Эксперты The Guardian напомнили, что подходит к концу заключительный день переговоров в Лондоне, на которых последние взяли на себя роль «оплотов демократических ценностей».

В исследовании также говорится о том, что важность демократии поддерживает абсолютное большинство — 81% респондентов. Однако лишь 53% опрошенных могут назвать свою страну демократической.

Наибольшей угрозой демократии участники опроса называют экономическое неравенство (64%). Почти половина опрошенных (48%) полагает, что большое влияние на волеизъявление оказывает власть крупных технологических компаний. В особенности большими технологиями обеспокоены в США — 62%.

Опрос был проведен Latana polling company по инициативе Фонда «Альянс демократий» с февраля по апрель этого года. В общей сложности было опрошено 50 тыс. респондентов из 53 стран.

Фонд «Альянс демократий», созданный в декабре 2017 года экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, занимается продвижением демократии и свободных рынков по миру.