The Guardian: от США исходит большая угроза демократии

Согласно результатам опроса общественного мнения, 44% респондентов обеспокоены исходящей от США угрозой демократии в их стране. Страх перед влиянием со стороны Китая составляет 38%, а России — 28%.

США представляют собой куда большую угрозу демократии, нежели Россия и Китай. Таковы результаты международного опроса общественного мнения, проведенного с февраля по апрель, передает британское издание The Guardian.

Самым «поразительным» выводом британцы называют то обстоятельство, что почти половина опрошенных (44%) обеспокоена угрозой демократии в их стране, исходящей от США.

При этом страх перед влиянием со стороны Китая составляет 38%, а перед российским — всего лишь 28%.

