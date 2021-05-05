Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов и березового сока

Новые правила, регулирующие сбор в лесу березового сока, ягод и грибов, вступили в силу в России.

Новые правила, регулирующие сбор в лесу березового сока, ягод и грибов, вступили в силу в России.

Согласно новым правилам, установленным Минприродой, теперь для того, чтобы отправиться на сбор грибов, необходимо арендовать целый участок леса. Кроме того, по новым приказам министерства, собирать сок березы можно только на участках зрелой растительности, а начинать их заготовку можно только в том случае, если до вырубки леса осталось не более 5 лет.

"Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе", — сказано в сообщении.

Минприроды также вело определенные требования к размеру собираемых грибов. Жителям РФ разрешено собирать те, чьи шляпки превышают 1,5 см в диаметре. Это лисички, сыроежки, маслята и опята. Кроме того, россияне могут заниматься сбором только тех груздей, рыжиков и белых грибов, чей диаметр шляпки превышает 2,5 см.