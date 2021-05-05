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18:24   5 Мая 2021
Происшествия

ОМОН прибыл в захваченный неизвестными стекольный завод под Владимиром

ОМОН прибыл в захваченный неизвестными стекольный завод под Владимиром

Правоохранители попытаются решить вопрос с захватом стекольного завода в Гусь-Хрустальном районе.

Силовики прибыли на территорию стекольного завода в селе Анопино, сообщают местные СМИ. Они планируют разобраться в обстоятельствах инцидента, произошедшего рано утром в среду.

По словам депутата Госдумы Игоря Игошина, группа из 40 неизвестных людей захватила предприятие и заставила рабочих покинуть помещения, оставив внутри людей для того, чтобы не погасли печи. Парламентарий призвал решить вопрос без использования "бандитских" методов.

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