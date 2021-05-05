Российские депутаты намерены запретить отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

В документе сказано, что запрещается в публичном выступлении приравнивать действия СССР и нацистской Германии. Кроме того, это распространяется на информационно-телекоммуникационные сети.

Законопроект в парламент внесли глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Совфеда Алексей Пушков. Отмечается, что документ подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина.