Вассерман: чехи пытаются выпутаться из неловкой ситуации с «делом Врбетице»

Версия «российского следа» во взрывах на оружейных складах во Врбетице рассыпается от первого же соприкосновения с реальностью и Чехии приходится как-то выпутываться из этой неловкой ситуации.

Версия «российского следа» во взрывах на оружейных складах во Врбетице рассыпается от первого же соприкосновения с реальностью и Чехии приходится как-то выпутываться из этой неловкой ситуации.

Об этом в беседе с изданием «ПолитРоссия» заявил известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя очередной шаг Праги в рамках развязанного ею же дипломатического антироссийского скандала.

Напомним, ранее генеральный прокурор Чехии Павел Земан сообщил о возможной приостановке уголовного дела о взрывах на оружейных складах 2014 года. Это будет сделано в том случае, если чешская сторона не сможет обеспечить допрос подозреваемых или их присутствие, отметил генпрокурор.

По словам члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, Чехия своими беспочвенными обвинениями в адрес России и последовавшим за ними дипломатическим скандалом продемонстрировала слабость – она оказалась неспособной находить выход из затруднительных ситуаций и решать серьезные международные проблемы.

«Думаю, с каждым днем Прага все отчетливее понимает, что обвинения бездоказательны, и как ни старайся – доказать не получится. Поэтому они и избрали такой, как им кажется, мудрый метод. Слава богу, что они начинают осознавать всю абсурдность своих действий», — отметил Цеков.

По его словам, за эмоциональным этапом, когда чешское руководство демонстрировало взрывное поведение, последовало отрезвление. И теперь Прага ищет выход из созданной ею же самой ситуации.

В свою очередь Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что чешская сторона, выдвигая обвинения в адрес Москвы, и не собиралась всерьез проводить расследование, так как очевидно, что версия о причастности россиян к взрывам на оружейных складах семилетней давности трещит по швам.

Комментируя заявление генпрокурора Чехии о возможном закрытии дела о взрывах во Врбетице, Вассерман напомнил о похожей ситуации с другим громким «расследованием», тоже вызвавшем в свое время международный резонанс.

«Так же было остановлено дело смерти Александра Литвиненко – на том основании, что британцам не выдан подозреваемый гражданин Российской Федерации, а прислать сотрудников своих следственных органов на допрос, как предлагала российская сторона, британцы не захотели. Не захотели, потому что было прекрасно понятно, что версия рассыплется при первом же соприкосновении с действительностью. То же самое происходит и сейчас», — уверен политический консультант.

Чехия, по словам Вассермана, не заинтересована в том, чтобы прикладывать усилия в проведении допросов о взрывах во Врбетице, и она не станет этого делать. Лучшим выходом из созданной ситуации Прага считает именно этот – заявить, что невозможность допросить подозреваемых привела к приостановке следствия.

«Поведение чешских следователей – это, как говорится, не баг, а фича. То есть не какая-то ошибка, а неизбежное и запланированное действие», — подчеркнул эксперт.

При этом Москва, по его словам, по-прежнему открыта для взаимодействия и готова оказать Чехии помощь в том, чтобы разобраться с подозрениями, если Прага подведет под них хоть какие-то доказательства.