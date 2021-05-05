Исполняющий обязанности главы МИД Армении позвонил коллегам из Киргизии и Таджикистана

Министры иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провели телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Армении Арой Айвазяном.

Министры иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провели телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Армении Арой Айвазяном.

Соответствующее сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства Армении. Инициатором был Айвазян. Дипломат в ходе бесед подчеркнул важность усилий, которые позволят поддерживать стабильную ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана. Кроме того, он выразил надежду, что принятые меры помогут предотвратить пограничные столкновения. В сообщении ведомства также сказано, что во время переговоров обсуждались вопросы двусторонней повестки Армении и Таджикистана.

Стоит отметить, что конфликт между Киргизией и Таджикистаном возник 28 апреля. Причиной стали территориальные претензии. Стороны начали отводить войска от границы 2 мая.