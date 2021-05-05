Канцлер ФРГ возложила ответственность за перемену расстановки сил в мире на КНР и Россию

В НАТО констатировали, что расстановка политических сил в мире поменялась. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что виной всему Китай и Россия.

В НАТО констатировали, что расстановка политических сил в мире поменялась. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что виной всему Китай и Россия.

Своим мнением политик поделилась на конгрессе немецкого альянса консерваторов ХДС/ХСС. Меркель заявила, что в последние годы Китай демонстрирует экономический рост и политически стал сильнее, а Россия демонстрирует частично очень агрессивное поведение. Среди стратегических союзников Европы Меркель при этом назвала США, отметив, что Вашингтон является неизбежным партнером для Германии.

"Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции", — отметила канцлер.

На съезде также подняли на обсуждение вопрос глобального изменения климата и совместную борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил прессе, что Россия ведет себя агрессивно. В целях сдерживания российской агрессии страны Североатлантического альянса, по мнению Столтенберга, должны увеличить финансирование армий. В МИД РФ не оставили заявление политика без внимания и отметили, что Москва ни с кем воевать не намерена.