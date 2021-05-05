Стали известны подробности переговоров президентов России и Турции

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили тематику борьбы с распространением коронавируса, в частности эпидемиологическую ситуацию в Турции. Российская сторона заявила о готовности к наращиванию практического сотрудничества в этом направлении. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили поставку российской вакцины "Спутник V".

В сообщении пресс-службы также сказано, что президенты подняли вопросы о Нагорном Карабахе. Они обсудили деятельность российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня.