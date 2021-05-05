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17:43   5 Мая 2021
Политика

Стали известны подробности переговоров президентов России и Турции

Стали известны подробности переговоров президентов России и Турции

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили тематику борьбы с распространением коронавируса, в частности эпидемиологическую ситуацию в Турции. Российская сторона заявила о готовности к наращиванию практического сотрудничества в этом направлении. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили поставку российской вакцины "Спутник V".

В сообщении пресс-службы также сказано, что президенты подняли вопросы о Нагорном Карабахе. Они обсудили деятельность российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня.

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#россия #путин #турция #эрдоган #карабах #коронавирус

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