Премьер-министр Киргизии уволил главу района на границе с Таджикистаном

Глава Баткенского района Киргизской Республики, где происходили столкновения с Таджикистаном, Акылбек Орозов уволен с занимаемой должности.

Глава Баткенского района Киргизской Республики, где происходили столкновения с Таджикистаном, Акылбек Орозов уволен с занимаемой должности.

По информации пресс-службы киргизского правительства, руководитель района был освобожден от выполнения обязанностей указом премьер-министра страны Улукбека Марипова. Причины, по которым был уволен чиновник, не разглашаются.

Уточняется, что главой Баткенской области теперь будет Абдикарим Алимбаев.

Как стало известно ранее, президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об угрозе целостности республики из-за вооруженного конфликта, который произошел на границе с Таджикистаном.