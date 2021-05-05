Меркель: "Северный поток — 2" остается вопросом отношений между США и Германией

Проект трубопровода "СП-2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Проект трубопровода "СП-2" остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Канцлер сообщила: важно, чтобы и в будущем Германия продолжала обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые не сразу ведут к общей оценке, среди них — тема "Северного потока — 2". Меркель также обратила внимание, что в связи с этим важно, что в отношении именно Украины есть общая политика, в первую очередь в вопросах поставок или транзита газа.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Заявленная мощность — 55 млрд кубометров природного газа в год.