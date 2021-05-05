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17:30   5 Мая 2021
Происшествия

СК Томской области возбудил уголовное дело о вандализме против девушки-подростка

СК Томской области возбудил уголовное дело о вандализме против девушки-подростка

Юная жительница Северска повредила баннеры, приуроченные к годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Северска. Девушку подозревают в том, что она занималась вандализмом.

По данным следствия, фигурантка ночью, находясь возле одного из торговых центров, повредила четыре баннера, которые были установлены общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России". Они были приурочены к годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Расследование дела продолжается.

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#вов #ветераны #вандализм #томская область

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