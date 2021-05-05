17:30 5 Мая 2021Происшествия
СК Томской области возбудил уголовное дело о вандализме против девушки-подростка
Юная жительница Северска повредила баннеры, приуроченные к годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Юная жительница Северска повредила баннеры, приуроченные к годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Северска. Девушку подозревают в том, что она занималась вандализмом.
По данным следствия, фигурантка ночью, находясь возле одного из торговых центров, повредила четыре баннера, которые были установлены общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России". Они были приурочены к годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Расследование дела продолжается.