Россиянка Алина Санько поборется за титул "Мисс Вселенная — 2020"

Россию на 69-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная — 2020" представит 22-летняя модель Алина Санько. Девушка уже приехала в штат Флорида в США.

Россию на 69-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная — 2020" представит 22-летняя модель Алина Санько. Девушка уже приехала в штат Флорида в США.

Торжественная церемония пройдет 16 мая в Голливуде. Для ее проведения отведены две площадки — Seminole Hard Rock Hotel и Casino Hollywood. Уроженка Азова Алина Санько выйдет на сцену в специально созданном для нее платье. Девушка опубликовала фото со своим образом, в котором отправилась в Америку, в личном Instagram-аккаунте.

"Для меня огромная честь представлять нашу страну на одном из самых престижных международных конкурсов красоты "Мисс Вселенная — 2020"! Я мечтала попасть на этот конкурс и очень благодарна за эту возможность", — призналась дончанка в беседе с kp.ru.

Алина Санько долго шла к своей цели. В 2019 году она стала обладательницей титула "Мисс Россия". Тогда же приняла участие в конкурсе "Мисс мира". В прошлом году молодая модель была лишена возможности вновь бороться за корону из-за пандемии коронавируса. По этой же причине впервые за всю историю конкурса победительницы носили свой титул два года.