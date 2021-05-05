17:02 5 Мая 2021Происшествия
Сочинский застройщик обманул легенду MMA Джеффа Монсона
Красногорский депутат Джефф Монсон купил квартиру в строящемся жилом комплексе в Сочи, однако подрядчик обанкротился и не смог выполнить заказ.
Красногорский депутат Джефф Монсон купил квартиру в строящемся жилом комплексе в Сочи, однако подрядчик обанкротился и не смог выполнить заказ.
Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон стал жертвой обмана со стороны сочинской строительной компании, сообщает один из Telegram-каналов. Легендарный спортсмен приобрел квартиру в строящемся жилом комплексе, однако подрядчик разорился и не смог закончить возведение дома. В настоящее время администрация города ищет нового исполнителя заказа.
В мае 2018 года Монсон отказался от американского паспорта и стал гражданином России. Позже ветеран MMA был избран в Совет депутатов города Красногорск от фракции "Единая Россия".